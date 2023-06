Am Mittwochnachmittag meldete sich der Fed-Vorsitzende, Jerome Powell, auf dem EZB-Forum zu Wort. Laut Powell sind weitere Zinsanhebungen in den nächsten Notenbank-Sitzungen, trotz der Zinspause im Juni, nicht vom Tisch. Er gab sich außerdem weiterhin optimistisch, dass eine Rezession vermieden werden kann.Der Fed-Chef schließt weiterhin mindestens zwei weitere Zinserhöhungen um 25 Basispunkte nicht aus. "Das Einzige, was wir beschlossen haben, war, die Zinssätze im Juni-Meeting nicht anzuheben", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...