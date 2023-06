Die CA Immo hat im letzten Halbjahr vier neue, langfristige Büromietverträge über insgesamt rd. 5.600 m² Mietfläche in Wien abgeschlossen, konkret im Quartier Lände 3 an der Erdberger Lände sowie für im Bürogebäude Storchengasse 1 an der Linken Wienzeile. Die neuen Mieter im Quartier Lände 3 im 3. Bezirk sind u.a. das IT-Unternehmen NTB Solutions GmbH mit rd. 1.400 m² Mietfläche in der Dietrichgasse 25-27, das Biotechnologieunternehmen Ingenetix GmbH mit rd. 1.900 m² Mietfläche sowie ein weiteres Unternehmen mit rd. 1.200 m² Mietfläche in der in der Haidingergasse 1-15. Ein nicht namentlich genanntes Dienstleistungsunternehmen hat seinen neuen Unternehmenssitz in der Storchengasse 1 an der Linken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...