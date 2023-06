Wie bereits Anfang des Jahres angekündigt, hat die Wolftank Group nun vom italienischen Verkehrsunternehmen TPER einen ersten Teilauftrag über 9,5 Mio. Euro für die Installation von Wasserstoff-Tanksystemen erhalten. In dieser ersten Phase sollen an vier Standorten in der Emilia Romagna bis Ende 2024 integrierte Wasserstoff-Tanksysteme für Busse errichtet werden, das Rahmenauftragsvolumen beträgt bis zum Jahr 2026 30 Mio. Euro. Wolftank-CEO Peter Werth: "Die vergangenen Monate haben ein enormes Kundeninteresse an unseren Wasserstoff-Lösungen gezeigt, die sich aktuell in einer großen Angebotspipeline spiegelt. Dieser erste Teilauftrag von TPER bestätigt unsere Positionierung als leistungsstarker Partner und bildet gleichzeitig unsere bislang größte Bestellung im ...

