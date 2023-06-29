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WKN: ZAL111 | ISIN: DE000ZAL1111 | Ticker-Symbol: ZAL
Xetra
29.06.23
10:17 Uhr
26,300 Euro
+0,100
+0,38 %
Branche
Handel/E-Commerce
Aktienmarkt
Prime Standard
DAX
1-Jahres-Chart
ZALANDO SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ZALANDO SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
26,22026,24010:33
26,23026,24010:33
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BILFINGER
BILFINGER SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BILFINGER SE35,880+11,64 %
RWE AG40,160+0,22 %
SIEMENS AG150,68-1,34 %
ZALANDO SE26,300+0,38 %
ZALANDO SE ADR13,400-7,59 %
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