- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR HAMBORNER REIT AUF 9 (10) EUR - 'BUY' - CITIGROUP HEBT EON AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 12,70 (10) EUR - HSBC SENKT ZIEL FÜR RWE AUF 50 (52) EUR - 'BUY'- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 32 (39) EUR - 'NEUTRAL' - UBS HEBT BILFINGER AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 42 (40) EUR- WDH/JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 190 (168) EUR - 'BUY' - UBS STARTET WARNER MUSIC MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 29 USD- BARCLAYS SENKT ADYEN AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 1600 EUR - BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR CLARIANT AUF 16 (17) CHF - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG SENKT ZIEL FÜR DSM-FIRMENICH AUF 120 (135) EUR - 'BUY' - BERENBERG STARTET TELEPERFORMANCE MIT 'BUY' - ZIEL 232 EUR- CITIGROUP HEBT ELIA GROUP AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 112 EUR - HSBC HEBT ALLFUNDS AUF 'BUY' - ZIEL 7,50 ...Den vollständigen Artikel lesen ...