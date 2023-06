Die herbe Gewinnwarnung und der anschließende Kurssturz von Siemens Energy Ende vergangener Woche haben sich auch bei Siemens bemerkbar gemacht, da der Wert der Beteiligung deutlich gefallen ist. Der Industriekonzern hat seinen Anteil an der Energietechnik-Ausgliederung nun wie schon länger geplant reduziert.Bislang hielt Siemens noch 31,9 Prozent der Anteile an Siemens Energy. Nun wurden 6,8 Prozent in den eigenen Pensionsfonds, den Siemens Pension-Trust e.V., übertragen und die Beteiligung somit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...