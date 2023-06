Gemischte Vorgaben von der Wall Street und Signale der Europäischen Zentralbank hinsichtlich weiterer Zinsanhebungen lassen die Anleger am Donnerstag zunächst an der Seitenlinie verharren. Der DAX notiert 30 Minuten vor dem Xetra-Start auf dem Schlussniveau des Vortages bei 15.950 Zählern. EZB-Chefin Christine Lagarde betonte am Mittwoch die Notwendigkeit weiterer Zinsanhebungen zur Eindämmung der Inflation. Im nachbörslichen US-Handel überraschte der Speicherchip-Hersteller Micron Technology positiv. ...

