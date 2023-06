Praktisch verwertbare Erkenntnisse, visuelle Konfiguration und verbesserte Optimierungsanwendungsfälle ermöglichen Unternehmen proaktives Preismanagement und rascheres Handeln als je zuvor

Pricefx, ein weltweit führender Anbieter von cloudbasierter Preissoftware, gab heute die Veröffentlichung der Version Paper Plane 11.0 seiner Preisplattform bekannt. Die neue Version basiert auf Kundenfeedback und bietet neueste Funktionen, darunter verbesserte Optimierungsanwendungsfälle, "Actionable Insights" zur Identifizierung von Geschäftschancen und -risiken sowie eine visuelle Konfiguration zur Gestaltung von Preisstrategien und Genehmigungsworkflows ohne Programmieraufwand. Damit können Unternehmen proaktiv wirtschaften und Maßnahmen zur Umsatzsteigerung noch schneller als bisher ergreifen.

Die Funktionen zum Auffinden direkt umsetzbarer Erkenntnisse ermöglichen es Unternehmen, mithilfe intelligenter datengesteuerter Automatisierung kontinuierlich Lücken und Chancen zu erkennen und dann die optimale Vorgehensweise zu wählen. Benutzer können alle DataMart-Daten oder Optimierungsergebnisse nutzen, um eine Mustererkennung auf der Grundlage beliebiger Schwellenwerte, Zeiträume oder Segmentvergleiche einzurichten. So können Unternehmen verwertbare Informationen nutzen, um Abwanderungsrisiken, Margenmöglichkeiten und margenschwache Geschäfte zu erkennen. In die Analysen des Pricefx-Plan-Pakets sind sofortige, mit einem Klick verfügbare Aktionen integriert. Damit stehen proaktive Funktionen zur Erkennung von Geschäftschancen und -risiken sowie relevante kontextbezogene Aktionen zur Weiterverfolgung der jeweiligen Situation innerhalb der App zur Verfügung.

Unter Einsatz von künstlicher Intelligenz wurde Pricefx Optian um neue und verbesserte Optimierungsmöglichkeiten erweitert. Diese produktbasierten, geschäftsrelevanten Anwendungsfälle sind mit Pricefx Accelerator einfach zu implementieren und beschleunigen die Wertschöpfung.

Bei den Produktempfehlungen werden frühere Käufe, ähnliche Produkte und häufig zusammen gekaufte Produkte ausgewertet, wodurch eine schnellere Angebotserstellung möglich ist. Sie bietet dem Vertriebsteam einen optimalen Produktmix, mit dem der Kundenwert effektiv maximiert, der Geschäftswert gesteigert und die Konversionsraten verbessert werden können.

werden frühere Käufe, ähnliche Produkte und häufig zusammen gekaufte Produkte ausgewertet, wodurch eine schnellere Angebotserstellung möglich ist. Sie bietet dem Vertriebsteam einen optimalen Produktmix, mit dem der Kundenwert effektiv maximiert, der Geschäftswert gesteigert und die Konversionsraten verbessert werden können. Die Regalpreisoptimierung richtet sich an Einzelhändler, die optimale Regalpreise für ein bestimmtes Absatzgebiet oder einen bestimmten Vertriebskanal benötigen und gleichzeitig Prioritäten für die Umsatz- oder Gewinnmaximierung zur Erreichung der Unternehmensziele setzen möchten.

richtet sich an Einzelhändler, die optimale Regalpreise für ein bestimmtes Absatzgebiet oder einen bestimmten Vertriebskanal benötigen und gleichzeitig Prioritäten für die Umsatz- oder Gewinnmaximierung zur Erreichung der Unternehmensziele setzen möchten. Die Preisabschlagsoptimierung verwaltet die Lagerbestände von ausgewählten Produkten, um Umsatz- und Rentabilitätsziele in Einklang zu bringen und gleichzeitig die Lagerhaltungskosten zu senken. Die Funktion ermittelt langsam umschlagende, verderbliche und zum Saisonende auslaufende Produkte und setzt Rabatte zur Umsatzsteigerung und Bestandsreduzierung ein.

verwaltet die Lagerbestände von ausgewählten Produkten, um Umsatz- und Rentabilitätsziele in Einklang zu bringen und gleichzeitig die Lagerhaltungskosten zu senken. Die Funktion ermittelt langsam umschlagende, verderbliche und zum Saisonende auslaufende Produkte und setzt Rabatte zur Umsatzsteigerung und Bestandsreduzierung ein. Die Verhandlungsführung nutzt Daten, um Preisempfehlungen für das Vertriebsteam bei jedem Geschäft und in jeder Situation zu liefern, einschließlich der Segmentierung durch automatische Attributvorschläge.

"Kunden wollen zur Erreichung ihrer Geschäftsziele verstärkt KI-gesteuerte Optimierungen einsetzen. Deshalb haben wir unsere Preisplattform verbessert, um unseren Kunden schneller einen Mehrwert zu bieten", so Billy Graham, Chief Product Officer bei Pricefx. "Mit unseren auf reale Geschäftsanwendungen ausgerichteten Produktinnovationen sind wir weiterhin führend in der Branche, wenn es um schnelle Aktivierung und Amortisierung geht. Unternehmen, die in Preisoptimierung mit praktisch verwertbaren Erkenntnissen investieren, sind besser für das Erreichen von Umsatz- und Gewinnzielen gerüstet."

Im Rahmen des Paper Plane Release gibt Pricefx auch Price Strategy Designer und Workflow Designer heraus. So können Benutzer die beste Preisstrategie und die besten Genehmigungsabläufe für ihr Unternehmen visuell konfigurieren. Visual Configuration von Pricefx sorgt zusätzlich für vereinfachte Konfigurationsoptionen für verschiedene Funktionalitäten und erweitert die Funktionen von Pricefx Accelerators. Die Benutzer können Elemente per Drag-and-Drop entwerfen und konfigurieren und den Code von der Software generieren lassen.

Zu dieser Version gehört eine verbesserte Integration mit SAP S/4HANA mittels der SAP BTP Integration Suite. Außerdem bietet sie eine iFrame-basierte API zur Integration mit CRM- und anderen Anwendungen von Drittanbietern. Die Version Paper Plane 11.0 ist ab sofort erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.pricefx.com/paperplane/.

