Der weltweite Service für "WITH: Whale In The High" wird am 29. Juni um 15 Uhr (KST) gestartet!

Gravity (NASDAQ: GRVY), ein weltweit tätiges Spieleunternehmen, startet am 29. Juni um 15 Uhr (KST, UTC+9) seinen offiziellen weltweiten Service für "WITH: Whale In The High", ein entspannendes mobiles Freizeitspiel.

"WITH: Whale In The High (WITH)" ist ein mobiles, entspannendes Freizeitspiel, das von Gravity veröffentlicht und von Skywalk, einem Entwickler für mobile Spiele, konzipiert wurde. In WITH entfaltet sich die Haupthandlung, nachdem die Hauptfigur, Wiz, zufällig auf dem Rücken eines Wals gelandet ist.

Die Benutzer können das Wiz-Dorf (Wiz village) nach ihrem Geschmack mit den Hauptinhalten wie der Versteck-Erweiterung und der Wiz-Dekoration während des Spiels einrichten. Zahlreiche Inhalte wie die Interaktion mit Walen, das Dekorieren von Aquarien, das Fotografieren usw. sowie trendige Ausdrücke mit Hilfe des MBTI für die jeweiligen Wiz-Eigenschaften sollen für abwechslungsreiche Unterhaltung sorgen.

Der ruhige Charme des Spiels wird durch die schönen pastellfarbenen Grafiken und hochwertige Hintergrundmusik noch unterstrichen. WITH bietet seine Dienste in insgesamt 13 Sprachen an, darunter Englisch, Koreanisch und Japanisch, und zielt damit auf den weltweiten Markt ab.

Zur Feier des offiziellen Starts von WITH in der Weltregion bietet Gravity allen Nutzern, die auf das Spiel zugreifen, Belohnungen wie "Krokodil-Kostümsets (Crocodile costume sets)", Haustiere und Juwelen zur Wiz-Dekoration. Darüber hinaus werden verschiedene In-Game-Events wie das "WITH Festa Event" mit vielen Vorteilen geboten.

Kenneth Noh, Global Mobile Business Team Lead bei Gravity, sagte: "Um die Unterstützung von Nutzern auf der ganzen Welt zu belohnen, haben wir uns bei der Vorbereitung des Starts von WITH in der Weltregion größte Mühe gegeben. Da WITH entspannende Elemente und vielfältige Unterhaltung bietet, hoffen wir, dass die Nutzer dem anstrengenden Alltag entfliehen und sich am Ende des Tages beim Spielen von WITH entspannen können. Wir bitten um große Aufmerksamkeit und Interesse."

Über Gravity

Gravity Co., Ltd ist ein im April 2000 gegründetes koreanisches Spieleunternehmen und ein an der NASDAQ (GRVY) notiertes weltweites Spieleunternehmen. Am 30. Juni 2021 überstieg die Anzahl der weltweiten kumulativen Accounts der Vorzeige-IP von Gravity, Ragnarok, die Marke von 120 Millionen. Basierend auf der Zusammenarbeit zwischen dem Hauptsitz, den Tochtergesellschaften und ausländischen Niederlassungen baut Gravity seinen globalen Bekanntheitsgrad und Einfluss mit einem weltweiten Publishing-Geschäft aus, das Spiele für verschiedene Plattformen und Genres entdeckt und vertreibt, darunter Ragnarok IP Games. Mit der Entwicklung verschiedener Produkte für Ragnarok, Expansion in die Bereiche Animation, IPTV und Webtoon und Förderung verschiedener Markenkooperationen bringt das Unternehmen sein Content-Geschäft voran.

