DJ EUREX/Bund-Futures im Verlauf leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den Bund-Future geht es am Donnerstag im Verlauf nach unten. Auffällig ist, dass der Terminkontrakt bereits vor Veröffentlichung der Verbaucherpreise aus Nordrhein Westfalen deutlich gen Süden abbog. Im Vergleich zum Vormonat wurde dort ein Anstieg von 0,3 Prozent veröffentlicht, was zu einem jährlichen Wachstum von 6,2 Prozent führte. Der Anstieg ist zum Teil auf Basiseffekte zurückzuführen, da im Juni 2022 das so genannte Neun-Euro-Ticket die Preise für Verkehrsmittel gedrückt hatte. Heino Ruland von Ruland Research erwartet ein ähnliches Wachstum für Deutschland, die Daten werden heute um 14:00 Uhr veröffentlicht.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert 39 Ticks auf 134,39 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 134,78 Prozent und das -tief bei 134,18 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 21.987 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 20 Ticks auf 116,07 Prozent.

