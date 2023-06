Für den DAX ging es gestern um 0,6 Prozent aufwärts. Damit schloss er knapp unter 15.950 Zählern. Die 16.000er-Marke rückt wieder in greifbare Nähe. Aktuell fehlt es jedoch etwas an positiven Impulsen. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der DAX-Experte ...