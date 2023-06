Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse schloss am Mittwoch mit einem moderaten Aufschlag. Der ATX schloss 0,52% höher bei3.097,95 Punkten. Der ATX Prime im Gesamtmarkt stieg um 0,47% auf 1.571,52 Punkte. Im Fokus der Anlegerstand die Zentralbanksitzung im portugiesischen Sintra. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat eingeräumt, dassdie Leitzinsen im Währungsraum wahrscheinlich weiter steigen werden. Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, hat betont, dass die Zentralbank nach dem starken Zinsanstieg in den letzten 15 Monaten nun einenetwas vorsichtigeren geldpolitischen Ansatz verfolgt. Allerdings schloss er weitere Verschärfungen nicht aus. Die Geldmenge in der Eurozone ist im Mai erneut gesunken. Die weit gefasste Geldmenge ...

