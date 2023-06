Hinter dem Sportwagenbauer Porsche liegen erfolgreiche Monate. Der Börsengang im vergangenen September war ein voller Erfolg und die Jahreszahlen weisen ebenfalls in nahezu allen Bereichen ein deutliches Plus aus. Und dennoch ging es zuletzt mit der Aktie nach unten.Porsche habe überzeugt und fahre dem Mutterkonzern VW davon, resümierte Hendrik Schmidt von der Deutsche-Bank-Fondstochter DWS in der Porsche-Arena in Stuttgart. Dorthin hatte die Porsche AG ihre neuen Aktionärinnen und Aktionäre am ...

