Tesla will seine neue Fabrik in Mexiko angeblich im ersten Quartal 2025 in Betrieb nehmen. Laut einem chinesischen Medienbericht hat Tesla diesen Zeitpunkt gegenüber mehreren chinesischen Zulieferern genannt. Wie das Portal "LatePost" berichtet, soll das mexikanische Werk von Tesla auch größer ausfallen als bisher angekündigt: Laut dem Bericht soll die Giga Mexico über eine jährliche Produktionskapazität ...

