Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc (23/23)

As from July 03, 2023, the following warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. ISIN Termination Date ------------------------------ GB00BNTRCM88 03 July 2023 ------------------------------ GB00BL016346 03 July 2023 ------------------------------ GB00BNV2T312 03 July 2023 ------------------------------ GB00BL03GY18 03 July 2023 ------------------------------ GB00BL04MP77 03 July 2023 ------------------------------ GB00BG5VYG30 03 July 2023 ------------------------------ GB00BNV1M517 03 July 2023 ------------------------------ GB00BNV2BR92 03 July 2023 ------------------------------ GB00BNV29M03 03 July 2023 ------------------------------ GB00BNV4XJ11 03 July 2023 ------------------------------ GB00BNV2BP78 03 July 2023 ------------------------------ GB00BQR8TB20 03 July 2023 ------------------------------ GB00BNV2S900 03 July 2023 ------------------------------ GB00BL04X652 03 July 2023 ------------------------------ GB00BQRC9036 03 July 2023 ------------------------------ GB00BNV10T15 03 July 2023 ------------------------------ GB00BNV12K61 03 July 2023 ------------------------------ GB00BNTRLF45 03 July 2023 ------------------------------ GB00BNV2SJ02 03 July 2023 ------------------------------ GB00BL011Z10 03 July 2023 ------------------------------ GB00BNV3XJ87 03 July 2023 ------------------------------ GB00BNV17Q78 03 July 2023 ------------------------------ GB00BL04NG51 03 July 2023 ------------------------------ GB00BL05TJ36 03 July 2023 ------------------------------ GB00BNTQK095 03 July 2023 ------------------------------ GB00BG5Z7P56 03 July 2023 ------------------------------ GB00BNV2DW85 03 July 2023 ------------------------------ GB00BNV11F44 03 July 2023 ------------------------------ GB00BNV11G50 03 July 2023 ------------------------------ GB00BL03YH09 03 July 2023 ------------------------------ GB00BL050121 03 July 2023 ------------------------------ GB00BNV4DV35 03 July 2023 ------------------------------ GB00BNV36993 03 July 2023 ------------------------------ GB00BNV30Y22 03 July 2023 ------------------------------ The last day of trading will be July 03, 2023. For further information concerning this exchange notice please contact Issuer Surveillance Stockholm on telephone +46 8 405 72 80, or iss@nasdaq.com.