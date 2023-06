STOCKHOLM (dpa-AFX) - Die schwedische Notenbank hat ihren Kampf gegen die hohe Inflation fortgesetzt und den Leitzins wie erwartet erneut angehoben. Wie die Reichsbank am Donnerstag in Stockholm mitteilte, steigt ihr Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 3,75 Prozent. Bankvolkswirte hatten im Schnitt mit diesem Zinsschritt gerechnet.

Die Inflation sei zuletzt zwar gefallen, hieß es in der Stellungnahme der Notenbank zur Zinsentscheidung. Sie sei aber nach wie vor zu hoch. Die Währungshüter stellten im Kampf gegen die starke Teuerung mindestens eine weitere Anhebung des Leitzinses in diesem Jahr in Aussicht.

Die Reichsbank hat ihre Leitzinsen seit Frühjahr 2022 kräftig angehoben. In Schweden lag die Inflationsrate laut jüngsten Daten im Mai bei 9,7 Prozent. Der Preisanstieg ist damit stärker als in den großen Volkswirtschaften der Eurozone und liegt klar über dem Notenbankziel von zwei Prozent. In der Eurozone lag die Inflationsrate im Mai bei 6,1 Prozent.

Am Devisenmarkt reagierte die schwedische Krone mit leichten Kursverlusten und markierte zeitweise ein neues Rekordtief zum Euro./jkr/bgf/stk