NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für H&M nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 155 schwedischen Kronen belassen. Die Bruttomarge sei zwar etwas schwächer ausgefallen als gedacht, das operative Ergebnis (Ebit) aber habe die Erwartungen wegen einer guten Kostenkontrolle deutlich übertroffen, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Juni hätten sich die Geschäfte der Modekette positiv entwickelt./tih/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2023 / 02:31 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2023 / 02:31 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000106270

