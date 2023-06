Wie entwickeln sich die Märkte? Geht es nach dem CIO der Kathrein Privatbank, Harald Holzer, so kann man in diesem Kalenderjahr noch mit weiteren Anstiegen der Aktienmärkte rechnen. Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung der Gewinne, der Inflation und der Zinsen sind die großen Einflussfaktoren. Genauso wie die Konjunkturerwartung. Themen wie Deglobalisierung und der Umbau zu nachhaltigen Energieformen wirken negativ auf Konjunktur, positiv wirken sich, durch eine höhere Effizienz, Künstliche Intelligenz sowie auch Investitionen in nachhaltige Energieprojekte aus. "Es kann zu einer leichten Rezession kommen, wir rechnen aber mit keinem Hard Landing", so Holzer bei einem Gespräch vor Journalisten. "Sowohl die technischen als auch die fundamentalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...