AlsterResearch nimmt die Coverage von Mister Spex SE mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 7,30 auf und sieht ein Aufwärtspotenzial von ~130%. Das Unternehmen verfügt über alle Voraussetzungen, die es zu einem attraktiven Investment machen: Ein lukratives und wiederkehrendes Marktpotenzial, eine gut differenzierte und verteidigte Marktposition als führender digital geführter Omnichannel-Anbieter in Europa sowie ein signifikantes zukünftiges Umsatz- und Gewinnwachstum. Während Wachstumswerte in letzter Zeit nicht in der Gunst der Anleger standen, hat die aktuelle Bewertung ein Niveau erreicht, bei dem der Wert schwer zu ignorieren ist, insbesondere wenn man bedenkt, dass die aktuelle Marktkapitalisierung deutlich unter der aktuellen Cash-Position des Unternehmens von rund EUR 130 Mio. (YE22) liegt. Die Analysten von AlsterResearch nehmen die Coverage mit einer KAUFEN-Empfehlung auf und weisen darauf hin, dass die aktuell niedrige Bewertung auch das Interesse von strategischen Käufern wecken könnte. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Mister%20Spex%20SE





Das sind die KI-Gewinner Der kostenlose Report zur KI-Revolution: Diese 5 Aktien müssen auf Ihre Watchlist! Hier klicken