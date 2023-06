Die TUI-Aktie hat am gestrigen Mittwoch - nach einer mehrtägigen Verlustserie - wieder den Weg gen Norden gefunden. Das war aus charttechnischer Sicht wichtig, drohte doch ein Fall unter die wichtige Marke bei 6,16 Euro (DER AKTIONÄR berichtete). Auch am heutigen Donnerstag stehen Pluszeichen vor dem Tourismus-Titel, was das technische Bild weiter verbessert. Nachdem die TUI-Aktie jüngst ein Verlaufshoch bei 7,12 Euro (16. Juni) markiert hat, kam es in der Folge zu Abverkäufen. Diese immanenten ...

