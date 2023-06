© Foto: picture alliance / NurPhoto | Himanshu Bhatt



Der indische Aktienmarkt boomt. Anleger nutzen die Chance und steigen nach dem Adani-Crash wieder in den südasiatischen Aktienmarkt ein. Wie sind die Aussichten?

Indiens Aktien sind mittlerweile so heiß, dass Indien jetzt den viertwertvollsten Aktienmarkt der Welt stellt hinter den USA, China und Japan. Der indische Benchmark-Index Sensex, der 30 große Unternehmen abbildet, ist in den vergangenen drei Monaten um zehn Prozent gestiegen, während der breiter gefasste Nifty 50-Index in dieser Zeit elf Prozent zugelegt hat. Beide Indizes erreichten am vergangenen Mittwoch Allzeithochs und haben sich weit besser entwickelt als ihre europäischen Konkurrenten. Der S&P 500 hat im gleichen Zeitraum ebenfalls um zehn Prozent zugelegt.

Nach Ansicht von Wirtschaftswissenschaftlern und Fondsmanagern spiegelt der Anstieg der indischen Aktien die Stärke und das Potenzial der indischen Wirtschaft wider. So geht der Internationale Währungsfonds beispielsweise davon aus, dass Indien in diesem Jahr mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 5,9 Prozent alle großen Schwellen- und Industrieländer übertreffen werde.

Mit 1,43 Milliarden Einwohnern hat Indien kürzlich China als bevölkerungsreichste Nation der Welt abgelöst und stellt damit ein enormes Potenzial an Arbeitskräften und Verbrauchern dar, das sich Unternehmen zunutze machen können.

Und das tun sie bereits: Anfang dieses Monats hat Airbus die Lieferung von 500 Jets an die indische Fluggesellschaft IndiGo vereinbart und damit den größten Flugzeugauftrag in der Geschichte der kommerziellen Luftfahrt erhalten.

Apple eröffnete im April seinen ersten Laden im Land und hat auch seine Produktion in Indien hochgefahren, nachdem es in der Lieferkette auf dem chinesischen Festland Probleme gab. Außerdem hat der iPhone-Hersteller weitere Investitionen zugesagt.

Amazon hat angekündigt, seine Investitionen in Indien bis 2030 auf 26 Milliarden US-Dollar mehr als zu verdoppeln. Die Chiphersteller Applied Materials und Micron haben bekanntgegeben, dass sie gemeinsam 1,2 Milliarden US-Dollar in Indien investieren werden. Und auch Elon Musk erklärte, Tesla plane so bald wie möglich in Indien zu investieren.

Laut Lorenzo La Posta von Momentum Global Investment Management seien die derzeit hohen Aktienbewertungen indischer Unternehmen kein "attraktiver Einstiegspunkt für Investoren". Demnach würden indische Aktien mit einem Aufschlag von etwa 70 Prozent im Vergleich zu Aktien in anderen Schwellenländern und mit einem Aufschlag von etwa zehn Prozent im Vergleich zu US-amerikanischen Unternehmen gehandelt, so der Portfoliomanager.

Dennoch, so La Posta, stelle Indien für viele Unternehmen eine "große Chance" dar, unter anderem aufgrund der riesigen Bevölkerung, des expandierenden Produktionssektors und des Zustroms von verbilligtem russischem Öl zur Versorgung der Wirtschaft. "Der indische Aktienmarkt ist das klassische Beispiel für 'teuer aus gutem Grund'", zitiert CNN La Posta.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion