HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für FMC von 22 auf 24 Euro angehoben, aber Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Christian Ehmann hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Gewinnannahmen für die kommenden beiden Jahre. Dennoch ist er pessimistisch. Der Markt und auch der Dialyseanbieter selbst schätzten die Wachstumsraten der Patientenbasis falsch ein. Er verwies dazu unter anderem auf bessere neue Diabetesmedikamente. Zudem zeichne sich in den USA für das kommende Jahr eine nur enttäuschende Anhebung der Vergütung durch das Medicare-Programm ab./tav/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2023 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005785802

