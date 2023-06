Original-Research: Enapter AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Enapter AG

Unternehmen: Enapter AG

ISIN: DE000A255G02



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 29.06.2023

Kursziel: 19,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 12.08.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 20,00 auf EUR 19,00.

Zusammenfassung:

Auf dem Informationstag am 23. Mai hat Enapter am neuen Standort in Saerbeck ihre finanzielle und geschäftliche Situation sowie ihre Technologiestrategie präsentiert. Am 24. Mai stellte das Unternehmen den AEM Multicore vor, einen Elektrolyseur mit einer Inputleistung von 1 MW. Damit vollzieht das Unternehmen den Sprung von kleinen Elektrolyseuren (Wasserstoffproduktion von gut 1 kg pro Tag) zu großen Einheiten (H2-Produktion: ca. 450 kg pro Tag). 2024 soll die Vorserienreife erreicht werden, und wir gehen davon aus, dass 2025 die Serienproduktion beginnt. Dabei setzen wir voraus, dass im selben Jahr die automatisierte Massenproduktion von Stacks in Saerbeck startet. Entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung der Strategie wird sein, dass Enapter 2024 in der Lage sein wird, weitere finanzielle Mittel zu akquirieren, was aufgrund der deutlich restriktiveren Geldpolitik der Notenbanken und der Rückkehr zu einer weniger expansiven Fiskalpolitik nach dem Abklingen der Pandemie deutlich herausfordernder sein dürfte als in der Pandemiezeit. Hinzu kommt, dass die bisherige Erfolgsstory durch Verzögerungen beim Aufbau der Massenproduktion in Saerbeck und die durch Produktionsprobleme beim EL 4.0 in Pisa verursachte Gewinnwarnung im vergangenen Jahr ein paar Kratzer bekommen hat. Enapter bleibt trotz dieser Rückschläge weiterhin Technologieführer bei der AEM-Elektrolyse, die die Vorteile der konkurrierenden Technologien vereint: Die AEM-EL ist ähnlich preiswert und effizient wie die alkalische Elektrolyse. Wie die PEM-Elektrolyse ist die AEM-EL sehr flexibel einsetzbar und erzeugt Wasserstoff unter hohem Druck, was die Notwendigkeit nachgelagerter Kompression senkt und Kosten spart. Wir sehen Enapter daher weiterhin hervorragend positioniert, um im sehr schnell wachsenden Elektrolysemarkt erfolgreich zu sein. Ein aktualisiertes DCF-Modell, dass die verschlechterten Finanzierungsbedingungen berücksichtigt und die Schätzungen aufgrund der neuen Technologiestrategie etwas zurücknimmt, ergibt ein neues Kursziel von EUR19 (bisher: EUR20). Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung.





First Berlin Equity Research has published a research update on Enapter AG (ISIN: DE000A255G02). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 20.00 to EUR 19.00.

Abstract:

At its information day on 23 May, Enapter presented its financial and business situation as well as its technology strategy at the new site in Saerbeck. On 24 May, the company presented the AEM Multicore, an electrolyser with an input capacity of 1 MW, which is helping the company make the leap from small electrolysers (hydrogen production of just over 1 kg per day) to large units (H2 production: approx. 450 kg per day). Pilot production is targeted for 2024, and we assume that series production will start in 2025. We believe that automated mass production of stacks will start in Saerbeck in the same year. Successful execution will be crucial to Enapter's ability to raise new funds in 2024. This will likely be much more challenging than during the pandemic, due to the significant tightening of both monetary and fiscal policy over the past year. In addition, the success story has recently been tarnished by delays in setting up mass production in Saerbeck and the profit warning last year caused by production problems with the EL 4.0 in Pisa. Despite these setbacks, Enapter remains the technology leader in AEM electrolysis, which combines the advantages of the competing technologies: AEM-EL is nearly as cheap and efficient as alkaline electrolysis. Like PEM electrolysis, AEM-EL is very flexible to use and produces hydrogen under high pressure, which reduces the need for downstream compression and saves costs. We therefore still see Enapter excellently positioned to succeed in the very fast-growing electrolysis market. An updated DCF model that takes into account the deteriorated financing conditions and lower forecasts due to the new technology strategy yields a new price target of EUR19 (previously: EUR20). We confirm our Buy recommendation.



