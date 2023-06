LONDON (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank Citigroup hat Aixtron mit "Buy" und einem Kursziel von 40 Euro in die Bewertung aufgenommen. Analyst Andrew Gardiner begründete das positive Votum für den Chipindustrie-Ausrüster in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einer optimistischen Haltung, was Verbindungshalbleiter betrifft. Außerdem hob er die führende Position von Aixtron im Geschäft mit Epitaxie-Lösungen hervor. Das Unternehmen werde Marktschwankungen künftig wohl auch nicht mehr so deutlich ausgesetzt sein wie in der Vergangenheit, da das Umfeld derzeit anders beschaffen sei./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2023 / 00:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE000A0WMPJ6