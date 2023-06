Düsseldorf (ots) -And the Winner is... Buddy Holly! Als offizieller Partner der 147. Westminster Kennel Club Dog Show (WKC) hat ECOVACS ROBOTICS nun DEEBOT's Champion Buddy bekanntgegeben: Buddy Holly, der Gewinner der "Best in Show" (BIS). Die weltweit führende Marke für Service-Roboter veröffentlichte außerdem einen TV-Spot mit Buddy Holly und dem Saugroboter DEEBOT T20 OMNI. Die Partnerschaft unterstreicht das Engagement der Marke, die Reinigung für Familien mit Haustieren weltweit revolutioniert.Buddy Holly, ein Petit Basset Griffon Vendeen (PBGV), gewann zum ersten Mal in der 147-jährigen Geschichte der WKC-Hundeausstellung den Titel Best in Show. Mit seinem edlen Stammbaum, seiner perfekten Physis und seinem Charakter hat Buddy Holly die strenge Prüfung des Wettbewerbs bestanden und die Anforderungen der weltweit besten Preisrichter erfüllt. Er wurde aus mehr als 3.000 Hunden aus der ganzen Welt ausgewählt und gewann die Titel "Best in Breed", "Best in Hound Group" und schließlich den Titel "Best in Show".Es ist nicht leicht, ein Champion zu werden. Hervorragende Leistungen anzustreben, sich selbst immer wieder zu übertreffen und Beständigkeit sind wesentliche Eigenschaften auf dem Weg zum Erfolg. Mit der Zusammenarbeit zwischen ECOVACS und Buddy Holly treffen zwei Partner aufeinander, die ihr echter Champion-Spirit verbindet: Wie der vierbeinige Champion strebt ECOVACS immer nach Bestleistung und gibt sich nicht mit Mittelmäßigkeit zufrieden. ECOVACS ROBOTICS Produkte in mehr als 160 Ländern und Regionen und bedient als führende Marke für Service-Roboter 25 Millionen Haushalte weltweit - die Nummer 1 auf dem globalen Markt für Staubsaugerroboter. Nach 25 Jahren Innovation hat sich das Unternehmen als "Haushaltsreinigungs-Champion" etabliert.Familien mit Haustieren waren schon immer eine wichtige Zielgruppe für ECOVACS: Auf Grundlage der sehr spezifischen Reinigungsanforderungen haben die Experten konsequent maßgeschneiderte Produkte entwickelt und weiterentwickelt, die die Ansprüche von Familien mit Vierbeinern optimal treffen. Denn der Umgang mit Tierhaaren oder Tierfutterresten stellt Haushalte mit Haustieren täglich vor große Herausforderungen. Daher besteht eine große Nachfrage nach einer Lösung, die eine effiziente und gründliche Reinigung ermöglicht. Darüber hinaus ist ein hohes Maß an Navigations- und Hindernisvermeidungsfähigkeiten erforderlich, um herumlaufende Haustiere zu schützen und gegebenenfalls herumliegendes Spielzeug zu umfahren.DEEBOT, ein Staubsaugerroboter von ECOVACS ROBOTICS, wurde entwickelt, um eine handfreie und selbständige Reinigung zu ermöglichen. Der neueste DEEBOT T20 OMNI verfügt über eine starke Saugleistung von 6000 Pa. Die innovative Gummibürste verhindert, dass sich Tierhaare verheddern oder die Saugvorrichtung verstopfen, und saugt auch Hautschuppen und Staub effektiv auf. Auch Pfotenabdrücke, Wasserflecken und andere schwer zu reinigenden Flecken stellen für den DEEBOT keine Herausforderung dar. Er verfügt außerdem über ein 9 mm hohes Mopp-Modul, das sich automatisch hebt, wenn der Saugroboter auf Teppiche trifft. Das erhöht die Saugleistung auf Teppichen und sorgt dafür, dass selbst Tierhaare in Zwischenräumen gründlich entfernt werden können.ECOVACS hat den DEEBOT mit der einzigartigen OMNI Station ausgestattet, um eine bequeme und effiziente Nutzung zu ermöglichen. Sein Staubauffangsystem hat ein großes Fassungsvermögen und kann so auch Tierhaare effektiver auffangen. Dank der antibakteriellen und geruchshemmenden Eigenschaften bietet die automatische Entleerungsfunktion des DEEBOT den Haustierbesitzern einen hohen Bedienkomfort. Zur Navigation und Hindernisvermeidung ist der DEEBOT mit der TrueDetect 3D-Hindernisvermeidungstechnologie und der dToF-Navigationstechnologie ausgestattet. Da sich Haustiere in der Wohnung ständig bewegen, können diese Technologien zu einer präzisen Navigation beitragen und genau zwischen Haustieren, Hindernissen und anderen Dingen unterscheiden. So wird eine barrierefreie und gezielte Reinigung möglich.Darüber hinaus können Haustierbesitzer mit dem originalen YIKO-Sprachassistenten von ECOVACS und der ECOVACS HOME APP die Reinigungsmodi für ihre Haustiere anpassen, wichtige Reinigungsbereiche wie z. B. Futterstellen, Schlafplätze und andere Bereiche, in denen sich Haustiere häufig bewegen, in der APP-Karte identifizieren und den DEEBOT über OK YIKO" schnell für eine gezielte Reinigung aufwecken.Zum Prime Day am 11. und 12. Juli gibt es auf die ECOVACS ROBOTICS DEEBOT-Serie sowie weitere Produkte von ECOVACS tolle Rabatte, die damit ein neues Reinigungserlebnis zu einem besseren Preis ermöglichen.Weiteres Bild- und Videomaterial finden Sie zum Download hier (https://achtunggmbh.sharepoint.com/:f:/s/TEAM-Mary/EiLLdjc_Rt5Bt-08C_iyFRkBHcB9cdm7K4w4nfuTksM1xQ?e=fGlUX0).Über ECOVACS ROBOTICSDie ECOVACS Group wurde 1998 von Qian Dongqi gegründet. 2006 erweiterte der Elektronikhersteller seine Geschäftstätigkeit durch ECOVACS ROBOTICS, ein Unternehmen, das auf die Forschung und Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und den Vertrieb von Haushaltsrobotern spezialisiert ist. Unter dem Motto "Robotics for All." ist es das Zukunftsbild des vielseitigen Robotik-Herstellers, innovative Lösungen so weit zu fördern, dass eine Symbiose zwischen Mensch und Roboter im Alltag sowie in der Produktion geschaffen wird. Weitere Informationen rund um innovative Haushaltshelfer erhalten Sie auf www.ecovacs.com.