München (ots) -Die Leadstrom Marketing GmbH ist die führende Marketingagentur für die Photovoltaik- und Elektrobranche in Deutschland. Das Münchner Unternehmen wächst aktuell stark und möchte sein Team um 10 neue Mitarbeiter erweitern. Die Stellen stehen ab sofort zur Verfügung. Der Arbeitsort sind die Räumlichkeiten der Agentur in bester Lage in der Münchner Maxvorstadt.Geschäftsführer Tobias Wöhrmann: "Leadstrom Marketing steht für ein modernes Arbeitsumfeld und traditionelle Werte. Wir bieten unseren Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz in einer zukunftsorientierten und boomenden Branche. Dieses Jahr wurden wir wiederholt als nachhaltiger und gesunder Arbeitgeber ausgezeichnet. Unser Team besteht aus jungen und motivierten Kollegen, die Freude daran haben, etwas zu bewegen und gemeinsam mit uns zu wachsen. Auch Quereinsteiger sind bei uns willkommen. Mit unserem digitalen Onboarding- und Schulungssystem lernen neue Mitarbeiter alles, was sie für einen erfolgreichen Karrierestart benötigen."Leadstrom Marketing ist eine etablierte Agentur, die ihre Kunden aus dem Photovoltaik- und Elektrobereich dabei unterstützt, ihre Arbeitgebermarke aufzubauen und Mitarbeiter auf digitalen Kanälen zu gewinnen. Es ist das erklärte Ziel des Unternehmens, die boomende Solarbranche zu unterstützen und die Energiewende in Deutschland voranzubringen.Die neuen Mitarbeiter erwartet ein hochmodernes Arbeitsumfeld. Die Räumlichkeiten sind mit hochwertigen Möbeln, neuester Ausstattung und Klimaanlage bestückt. Sie befinden sich in einer exzellenten Lage mit Anbindung zum Nahverkehr in direkter Nachbarschaft zur technischen Universität München. Gearbeitet wird mit modernster Ausstattung. Zusätzlich gibt es ein Firmenhandy zur privaten Nutzung, kostenfreie Getränke und ein leckeres Mittagessen. Besonders interessant ist für Bewerber außerdem das Gesundheits- und Benefit System der Agentur. So finanziert die Agentur ihren Mitarbeitern über 300 Gesundheits-Benefits: Von Massagen über Physiotherapie bis zur Zahnprophylaxe ist hier für jeden etwas dabei. Leadstrom Marketing sucht Mitarbeiter mit kommunikativen Fähigkeiten, einer schnellen Auffassungsgabe und hoher Disziplin."Wir bieten unseren Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz, an dem sie fair behandelt werden, durch strukturierte Prozesse Klarheit herrscht und an dem Leistung honoriert wird. Wer bei uns arbeitet, hat echte Zukunftsperspektiven. Die meisten Menschen verbringen mehr als die Hälfte ihrer Lebenszeit auf der Arbeit. Da ist es umso wichtiger, sich ein Arbeitsumfeld zu suchen, in dem man seine Stärken voll ausleben kann, Aufstiegschancen hat und Karriere machen kann - wenn man bereit ist, die benötigte Arbeit dafür zu leisten. Wir wollen ein Arbeitgeber sein, mit dem sich Mitarbeiter identifizieren können und abends das Gefühl haben, auf ihr Arbeitsergebnis stolz sein zu können", so Geschäftsführer Jan Donnermayer.Mehr Informationen finden Bewerber unter: https://karriere.leadstrom.de/