Mladá Boleslav (ots) -› 29 Azubis der Škoda Berufsschule haben einen Škoda Enyaq in einen batterieelektrischen Mobile-Office-Camper verwandelt› Nachhaltiges, multifunktionales Interieur mit diversen zu 100 Prozent recycelten Textilien und einer neuen Dachkonstruktion für noch mehr Platz› Exklusive Einzelstücke belegen seit dem Schuljahr 2013/14 die hohe Qualität der Ausbildung an der Škoda Berufsschule in Mladá BoleslavŠkoda Azubi Car trifft Let's explore: Das neunte spektakuläre Einzelstück, das im Rahmen des traditionellen Leuchtturmprojekts der Škoda Berufsschule entstanden ist, heißt Škoda Roadiaq. Mit diesem multifunktionalen Mobile-Office-Camper haben die 29 teilnehmenden Auszubildenden den Entdeckergeist, der den Kern der Marke Škoda ausmacht, perfekt zum Ausdruck gebracht. Der Roadiaq ist ein nachhaltiges, rein batterieelektrisches Allradfahrzeug, das digitale Nomaden ganz nach Belieben für Reisen, Arbeiten oder Freizeit nutzen können - ortsunabhängig und auch abseits ausgetretener Pfade.Mehr Informationen sowie Bildmaterial zum neuen Škoda Roadiaq stehen als Pressemappe (https://www.skoda-media.de/pmappen/0/) bereit.