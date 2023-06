Binance bemüht sich um eine Kryptoverwahrlizenz in Deutschland. Doch laut einem Bericht liegen die Chancen auf eine Zulassung durch die Finanzaufsicht mittlerweile bei null. In seinem ersten Interview als neuer Binance-Deutschlandchef gab sich Jonas Jünger in der Börsen-Zeitung noch geduldig. "Uns war von Anfang an klar, dass die Lizenzierung nicht von heute auf morgen erfolgen würde", sagte er. Gemeint war die Kryptoverwahrlizenz, die Binance im ...

