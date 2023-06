FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 166 (173) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 210 (215) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 4250 (4000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS PETROFAC PRICE TARGET TO 105 (110) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS TINYBUILD PRICE TARGET TO 40 (150) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 705 (720) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1140 (1220) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES CARNIVAL PLC PRICE TARGET TO 1500 (1400) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES HSBC PRICE TARGET TO 770 (730) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 77 (74) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 480 (440) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 230 (200) PENCE - 'BUY' - EXANE BNP CUTS ASHTEAD GROUP TO 'NEUTRAL' (OP) - PRICE TARGET 5550 (6250) PENCE - GOLDMAN CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 275 (280) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 2790 (2840) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 77 (80) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS NATWEST PRICE TARGET TO 490 (520) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - INVESTEC RAISES DE LA RUE TO 'BUY' - PRICE TARGET 50 PENCE - JEFFERIES CUTS FORTERRA PLC PRICE TARGET TO 180 (224) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS IBSTOCK PRICE TARGET TO 153 (164) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES GB GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 285 PENCE - JEFFERIES RAISES PPHE HOTELS PRICE TARGET TO 1700 (1600) PENCE - 'BUY' - NUMIS RAISES 3I INFRASTRUCTURE TO 'BUY' - NUMIS REINITIATES DE LA RUE WITH 'ADD' - NUMIS REINITIATES OXFORD BIOMEDICA WITH 'REDUCE'



