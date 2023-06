Juni 2023 -

Ein geldpolitischer Kurswechsel könnte schneller kommen als von vielen Investoren erwartet, da eine Kreditverknappung droht.

Chefökonom Nikolay Markov schreibt in der Financial Times, dass die Zentralbanken immer mehr die Risiken einer zu straffen Geldpolitik erkennen.

Artikel "High rates might soon prove to be an aberration"