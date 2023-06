Zürich (ots) -Jüngste Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) haben in verschiedenen Branchen beeindruckende Effizienzgewinne zeigen können. Vor diesem Hintergrund ist CG24 Group stolz darauf, Loan Predictor 1.0 (LP1) vorzustellen. LP1 ist ein bahnbrechendes Machine-Learning-Werkzeug, das kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Echtzeit Informationen über die Wahrscheinlichkeit einer Kreditvergabe liefert.Durch den Einsatz von Machine-Learning hat CG24 ein Werkzeug entwickelt, das den Kreditantragsprozess verbessert und die Entscheidungsfindung für Kreditnehmer wie auch für Kreditgeber optimiert. Mit LP1 können KMU unsichere und nervenaufreibende Wartezeiten vermeiden und fundierte Entscheidungen über ihre finanzielle Zukunft treffen.Die Nutzung des Tools ist einfach, benutzerfreundlich und gratis. Benutzer müssen lediglich wenige Firmendaten eingeben, die E-Mail-Adresse verifizieren und Bedingungen für einen potenziellen Wunschkredit auswählen. LP1 kombiniert diese Informationen mit externen Kreditwürdigkeitsdaten und generiert mithilfe eines ausgeklügelten Algorithmus eine prozentuale Wahrscheinlichkeit, einen Kredit zu erhalten.CG24 strebt an, LP1 zu einem umfassenden Entscheidungswerkzeug weiterzuentwickeln, das zeitaufwändige Überprüfungsschritte minimiert und KMU in die Lage versetzt, unabhängige und fundierte Entscheidungen zu treffen."Durch den Einsatz solcher fortschrittlicher Machine-Learning-Verfahren und durch die Bereitstellung umfassender Vorhersageinstrumente für Kreditnehmende in allen Finanzierungsbereichen wollen wir die gesamte Kreditbranche zugänglicher, effizienter und transparenter machen.", sagt Christoph M. Mueller, Gründer von CG24.LP1 stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Beurteilung von Kreditwürdigkeit dar und ist für CG24 ein weiterer Schritt, um die Kreditbranche zu revolutionieren.Über CG24 Group AG:CG24 Group AG ist der führende Schweizer Finanzdienstleister im Bereich Private Debt und Marketplace Lending. Das Unternehmen bietet Kreditnehmenden sowie Investoren attraktive Möglichkeiten auf Basis von innovative Ansätzen und Technologien. Mit einem starken Fokus auf Transparenz und Innovation strebt CG24 danach, den gesamten Markt für Fremdfinanzierungen effizienter und fairer zu machen.Pressekontakt:Patrick WinterhoffCOO, CG24 Group AGE-Mail: Presse@cg24.comWeitere Informationen unter www.cg24.comOriginal-Content von: CG24 Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100090898/100908924