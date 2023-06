Tampa Bay, FL (ots) -KnowBe4 bringt im Juli ein kostenloses Informationspaket auf den Markt, das Unternehmen dabei hilft, sich gegen die gravierenden Auswirkungen von Ransomware zu schützenKnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für Sicherheitsschulungen und Phishing-Simulationen, kündigt die Veröffentlichung eines Informations- und Trainingspakets für IT-Manager als Teil einer einmonatigen Aktion im Juli an. Ziel ist es, das Bewusstsein für die Gefahr von Ransomware zu schärfen.Bei Ransomware-Angriffen verschlüsseln die Bedrohungsakteure Daten eines Unternehmens und verlangen die Zahlung einer Geldsumme für die Wiederherstellung dieser. Mittlerweile werden dabei auch sensible Informationen entwendet und veröffentlicht.Laut dem Verizon Data Breach Investigations Report 2023 (https://www.verizon.com/business/resources/reports/dbir/2023/master-guide/) ist Ransomware in über 62 Prozent der Fälle Ursache für Cyberangriffe. Davon haben 59 Prozent der Vorfälle ein finanzielles Motiv. Der Internet Crime Report (https://www.ic3.gov/Media/PDF/AnnualReport/2022_IC3Report.pdf) aus dem Jahr 2022 zeigt, dass allein durch Ransomware im Jahr 2022 Verluste in Höhe von 34,3 Millionen US-Dollar entstanden sind."Leider hat die Mehrheit der Unternehmen innerhalb des letzten Jahres mindestens einen Ransomware-Angriff (https://blog.knowbe4.com/85-organizations-experienced-ransomware-attack) erlebt", sagt Stu Sjouwerman, CEO von KnowBe4. "Um zu verhindern, dass es zu Ransomware-Angriffen kommt, müssen Unternehmen eine Präventionsstrategie haben. Diese muss sich an der Art und Weise orientieren, wie diese Form von Cyber-Angriffen beginnt. Hier steht die Schulung des Sicherheitsbewusstseins im Mittelpunkt."Das Paket enthält:- Zugang zum kostenlosen On-Demand-Webinar zur Ransomware-Masterclass mit Roger Grimes, KnowBe4s Data-Driven Defense Evangelist- Die beliebten Whitepaper: "Handbuch zur Bekämpfung von Ransomware" und "Checklisten zur Angriffsabwehr und -prävention"- Ein Video, das die Entwicklung und Zukunft von Ransomware erklärt- Eine Infografik zu den Kosten von Ransomware- Plakate und digitale Beschilderungen, um die Nutzer darauf aufmerksam zu machen, was zu beachten istDas Informations- und Trainingspaket von KnowBe4 können Sie hier (https://www.knowbe4.com/ransomware-resource-kit) herunterladen.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldKnowBe4@kafka-kommunikation.de089 747470580Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130506/5546323