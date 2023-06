Am Donnerstag feiert Tesla Geburtstag. Heute vor 13 Jahren ging der Konzern an die Börse. Die Party läuft allerdings schon ein ganzes Stück. Im zweiten Quartal, welches am kommenden Freitag endet, kommt die Aktie des E-Autopioniers bisher auf ein Plus von 28 Prozent. Ob es operativ ebenso gut lief, werden die Auslieferungszahlen zeigen. Die Analysten haben jedenfalls eine klare Meinung.Im Schnitt rechnen die von Bloomberg befragten Experten mit einem Absatz von rund 448.600 Stromern. Mit Blick auf ...

