Osterode (ots) -Erobere mit INFINITY BOXX® die Zukunft des Lebensmitteleinkaufs! Als Lizenzpartner*in von INFINITY BOXX® betrittst du die Welt des innovativen Shoppings, denn die Smart Stores bieten eine einzigartige Einkaufserfahrung, die Zeit und Aufwand spart. In den Stores des Lizenzgebers finden Kunden und Kundinnen hochwertige Lebensmittel und Convenience-Produkte. Dank intelligenter Regalsysteme und moderner Technologie ist der Einkauf nicht nur stressfrei, sondern auch in der direkten Umgebung möglich. Eröffne als selbstständige*r Partner*in deinen eigenen Smart Store und biete deinen Kunden und Kundinnen ein modernes Einkaufserlebnis, das sich nahtlos in ihren hektischen Alltag einfügt.Das Lizenzsystem INFINITY BOXX ® unterstützt mit dem Konzept der Self-Service-Märkte die Lebensmittelversorgung in ländlichen Gebieten und ermöglicht Partner*innen daher, eigene Smart Stores zu entwickeln und zu betreiben.Die Geschäftsführung der INFINITY BOXX ® ist sich sicher, dass Smart Stores in Zukunft ein wichtiger Baustein in der Lebensmittelversorgung in ländlichen Gebieten sein werden, aber ebenso für Unternehmen interessant sein können, die ihren Mitarbeiter*innen eine Rund-um-die-Uhr-Einkaufsmöglichkeit für frische Mahlzeiten bieten möchten. Die Smart Stores können mit einem breiten, bewährten Convenience-Sortiment aus über 200 verschiedenen Markenartikeln ausgestattet werden.Mithilfe eines innovativen Konzepts aus 24/7-Einkaufsmöglichkeit, Standortunabhängigkeit, einem modularen Interieur und modernen Technologien wie dem Self-Check-out ohne Personalbedarf hat INFINITY BOXX ® eine Lösung geschaffen, die das Aufstellen und Betreiben eines solchen Mini-SB-Supermarktes für jede*n möglich macht.Die perfekte Chance, um sich nicht nur in einem Zukunftsmarkt selbstständig zu machen, sondern auch von dem umfangreichen Know-how des Lizenzgebers zu profitieren. Steige jetzt in die Lebensmittelbranche sein und werde Lizenznehmer*in von INFINITY BOXX ®.Als Partner*in und damit Betreiber*in deiner INFINITY BOXX® erwartet dich ein interessantes Aufgabengebiet. So bist du unter anderem für die Bestellung der Artikel, das Auffüllen der Regale und Reinigen deines Smart Stores sowie für die Verwaltung zuständig. Auch das Marketing und der Vertrieb gehören zu deinen Aufgaben.Dabei erhältst du tatkräftige Unterstützung durch den Lizenzgeber, der dich beispielsweise bei der Konfiguration der Ausstattung, der Belieferung mit Lebensmitteln unterstützt.Um erfolgreich mit deiner eigenen INFINITY BOXX® starten zu können, solltest du kaufmännische Grundkenntnisse mitbringen und technisch affin sein. Zudem solltest du dich für Marketing interessieren, grundsätzlich über gute lokale Kontakte verfügen und Spaß am Vertrieb haben.Aufgrund des innovativen Konzepts mit technologischer Unterstützung hast du in der Regel keinen Kundenkontakt, da die Smart Stores autonom durch deine Kundschaft genutzt werden können.Auch für freie Handelsvertreter bietet sich die Chance durch den Direktvertrieb weiteren Einkommen zu erzielen. Für Fragen dazu wenden Sie sich bitte an info@infinityboxx.de