Das Währungspaar EUR/USD hat am heutigen Donnerstag die Abwärtsdynamik vom Vortag weiter fortgesetzt und ist im bisherigen Tagestief bis 1,088 USD abgerutscht. Damit notierte EUR/USD leicht unter dem 10er-EMA bei 1,090 USD, konnte sich in der Folge aber wieder erholen und aktuell bis 1,091 USD ansteigen. Zudem zeigt sich EUR/USD nach der Erholung mit einer bisher bullischen Tageskerze am 10er-EMA. Unverändert gilt: Solange der 10er-EMA weitgehend ...

