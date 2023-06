Seit dem Dividendenabschlag im Mai hat sich die E.on-Aktie in einer engen Range zwischen 11,00 und 11,50 Euro bewegt und die vorherige Rally konsolidiert. Am Donnerstag startet der DAX-Titel aber einen Ausbruchsversuch. Schwung gibt es dabei von der Citigroup, die dem Versorger eine bessere Margenperspektive bescheinigt.Analyst Piotr Dzieciolowski hat E.on in einer neuen Studie von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 10,00 auf 12,70 Euro angehoben. Er begründete dies mit positiven ...

Den vollständigen Artikel lesen ...