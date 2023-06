Dortmund (ots) -Wie lässt sich orts- und zeitflexible Arbeit gesund und effektiv gestalten? Neben der Gestaltung der Arbeitsbedingungen spielt die Fähigkeit zur Selbststeuerung bei mobiler Arbeit, wie beispielsweise im Homeoffice, eine wichtige Rolle. Mit dem FlexAbility-Training hat die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) ein Selbstlern-Training entwickelt und veröffentlicht, mit dem Beschäftigte im Homeoffice oder bei anderen Formen mobiler Arbeit bei ihrer Selbststeuerung unterstützt werden können. Es zielt darauf ab, den Arbeitsalltag so zu gestalten, dass effektiv und gesund gearbeitet wird.Das FlexAbility-Training wurde auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse entwickelt und mit über 1.000 Teilnehmenden aus verschiedenen Branchen und Berufsgruppen erprobt. In insgesamt sechs Modulen wird unter anderem gezeigt, Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben zu ziehen, sodass eine zufriedenstellende Work-Life-Balance erreicht werden kann. Auch die Selbstorganisation des Arbeitstages, wie beispielsweise die Pausengestaltung, gehört zu den angesprochenen Themen, ebenso wie das Abschalten von der Arbeit in der Freizeit.Das Training vermittelt eine Vielfalt an Strategien und Anregungen mithilfe von praktischen Übungen, Videos und Audios. Interessierte können selbst entscheiden, wann sie die Module bearbeiten möchten. Der Zeitaufwand beträgt etwa 40 bis 60 Minuten. Jedes Modul wird um eine täglich anzuwendende Übung ergänzt, die hilft, das Gelernte in den Arbeitsalltag zu integrieren.Die baua: Praxis "Das FlexAbility-Selbstlern-Training - Orts- und zeitflexible Arbeit gesund gestalten" kann als PDF auf der Internetseite der BAuA heruntergeladen werden unter www.baua.de/publikationen (https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Praxis/A110.html).Forschung für Arbeit und GesundheitDie BAuA ist eine Ressortforschungseinrichtung im Geschäftsbereich des BMAS. Sie betreibt Forschung, berät die Politik und fördert den Wissenstransfer im Themenfeld Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Zudem erfüllt die Einrichtung hoheitliche Aufgaben im Chemikalienrecht und bei der Produktsicherheit. An den Standorten Dortmund, Berlin und Dresden arbeiten rund 800 Beschäftigte.Pressekontakt:Lea DeimelBundesanstalt für Arbeitsschutz und ArbeitsmedizinStrategische KommunikationFriedrich-Henkel-Weg 1-2544149 DortmundTel.: 0231 9071-2562E-Mail: presse@baua.bund.dewww.baua.deOriginal-Content von: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103969/5546418