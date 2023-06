NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Reckitt vor Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 6750 Pence belassen. Analystin Molly Wylenzek reduzierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Schätzung für das Wachstum auf vergleichbarer Basis im zweiten Quartal von 4,8 auf 3,4 Prozent. Sie verwies dafüri auf abgeschwächte Geschäfte unter anderem mit Desinfektionsmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln. Für das Gesamtjahr jedoch wird sie etwas anspruchsvoller wegen des US-Geschäfts mit Säuglings- und Kindernahrung./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2023 / 11:53 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2023 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B24CGK77

