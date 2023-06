Vulcan Energy Resources entwickelt sein Null-Kohlenstoff-Lithium-Projekt im Oberrheintal in Deutschland, das die Dekarbonisierung der europäischen Batterieindustrie und die Versorgungssicherheit der EU mit Lithium verbindet. Im Jahr 2023 macht Vulcan entscheidende Fortschritte, um das Projekt in Betrieb zu nehmen. Vor diesem Hintergrund veranstaltet AlsterResearch am 06.07.2023 um 14 Uhr einen Online-Roundtable mit Dr. Francis Wedin, MD-CEO und mit Chris Moreno, Deputy CEO von Vulcan Energy Resources. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in englischer Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2023-07-06-14-00/VUL-GR zur Verfügung gestellt.





Das sind die KI-Gewinner Der kostenlose Report zur KI-Revolution: Diese 5 Aktien müssen auf Ihre Watchlist! Hier klicken