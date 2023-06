München (ots) -Der Fernsehmoderator Thore Schölermann ist neuer Schirmherr der McDonald's Kinderhilfe Stiftung und unterstützt damit Familien schwer kranker Kinder in MünchenKünftig macht sich ein Schirmherren-Duo für das Ronald McDonald Haus München-Großhadern stark . Das Elternhaus ist seit mehr als 25 Jahren ein Zuhause auf Zeit für Familien schwer kranker Kinder, die im Klinikum Großhadern in Behandlung sind. Der Fernsehmoderator Thore Schölermann ist nun ein weiterer prominenter Botschafter der McDonald's Kinderhilfe Stiftung. >Mami und Papi sind, wenn man krank ist, die beste Medizin. Um das zu wissen, musste ich nicht erst Vater werden, dafür muss man nur Kind gewesen sein. Die Ronald McDonald Häuser machen genau diese Nähe in den schwierigsten Zeiten unserer Kinder möglich. So wichtig und deshalb auch eine Herzensangelegenheit neuer Schirmherr, Hausmeister und euer Hausclown zu sein<, sagt Thore Schölermann.Insgesamt engagieren sich deutschlandweit 32 Schirmherrn für die McDonald's Kinderhilfe Stiftung und tragen damit dazu bei, die Botschaft, dass die Nähe der Familie hilft, zu verbreiten. >Thore Schölermann wird uns als Schirmherr dabei helfen, noch mehr Aufmerksamkeit für unsere Arbeit für Familien schwer kranker Kinder zu schaffen<, sagt Adrian Köstler, Vorstand McDonald's Kinderhilfe. >Wir freuen uns sehr darüber ihn künftig als Unterstützer an unsere Seite zu wissen.