Nachdem die Heizölpreise gestern ein Zweiwochentief erreicht haben, starten sie heute mit einer Aufwärtsbewegung in den Handel. Dieser stehen weiterhin die Angst vor steigenden Zinsen in den USA und Europa, steigende Produktbestände in den USA und eine sich schwächer als erwartet erholende chinesische Wirtschaft gegenüber. Die Heizölpreisentwicklung der letzten zwei Monate spricht dennoch für eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...