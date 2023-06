Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4477/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/95 geht es um die Lenzing-KE, die - wie avisiert und befürchtet - eigentlich ein Call to Action für Privatanleger war. Mit solchen KEs wird "Börse ist ein Marathon und kein Sprint" ein bissl konterkariert, denn wer da nicht hingeschaut hat, hat was liegen lassen. In den News: Zumtobel, S Immo, Verbund, Rosenbauer, VIG, RBI, CA Immo, Wolftank, Flughafen Wien und ein Interview mit Kostad. Dafür: Warimpex wird bei L&S wieder gehandelt. Stockpicking Österreich ex ...

