Immer mehr Autobauer setzen auf Teslas Ladenetz - nun auch Volo

Werbung







Die Vorreiterrolle von Tesla im Ausbau der US-Ladeinfrastruktur scheint sich auszuzahlen. Nach den Millioneninvestments springen immer mehr Konkurrenten auf das Supercharger-Ladenetz auf.



Für viele potenzielle Elektroautokunden bleibt die Angst vor der defekten Ladesäule einer der wichtigsten Faktoren bei der Kaufentscheidung - umso besser, wenn man deshalb als Automobilhersteller auf ein bereits etabliertes, schnelles und zuverlässiges Ladenetz setzen kann.



So folgte Volvo ebenfalls den Rivalen GM, Rivian und Ford und setzt fortan auf Elon Musks Lade-Netzwerk. Als erster europäischer KFZ-Hersteller nutz Volvo damit den nordamerikanischen Ladestandard NACS. Für den Volvo Präsidenten und CEO Jim Rowan sei dies ein notwendiger Schritt auf dem "Weg bis 2030 vollelektrisch zu fahren". Eine Alternative zu den Superchargern gibt es nicht wirklich: Der nächste Mitbewerber "Electrify America" betreibt in Nordamerika im Vergleich zu Tesla nur rund ein Viertel der Anzahl von Ladesäulen. In Deutschland belegt Tesla hingegen nur Platz Vier der größten Ladesäulenbetreiber mit rund 2.000 Standorten.











Am Puls des Marktes



Was war los an den Märkten? So lautet die Überschrift unseres neuesten Artikels in der Marktbeobachtung-App. Darin haben wir die wichtigsten Kapitalmarktereignisse der letzten Wochen für Sie genauer untersucht. Mithilfe der folgenden Links können Sie sich unsere kostenlose App herunterladen.















Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC