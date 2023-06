München (ots) -Olaf Scholz wollte Kanzler für Fortschritt, soziale Gerechtigkeit und Klima sein. Doch seit Amtsantritt ist er hauptsächlich Manager diverser Krisen - vom Krieg in der Ukraine, über die Energiekrise bis hin zum Streit in der Ampel über zahlreiche Gesetze. Zugleich führt die vom Kanzler beschriebene Zeitenwende zu Verunsicherung in der Bevölkerung.Seit dem Amtsantritt der Ampelregierung aus SPD, Grünen und FDP sinken die Zustimmung und die Zufriedenheit der Bevölkerung fast kontinuierlich. Nur noch 20 Prozent der Bürgerinnen und Bürger äußern sich positiv über die Arbeit der Koalition. Gleichzeitig halten die Krisen im Land und in der Welt an. Welche Antworten hat er auf die wachsende Unsicherheit und Unzufriedenheit der Menschen in Deutschland? Und wie will er frustrierte Wählerinnen und Wähler zurückgewinnen? Welche Strategien verfolgt Olaf Scholz, um den multiplen Krisen dauerhaft zu begegnen?Tina Hassel, Studioleiterin und Chefredakteurin Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio, begrüßt den Bundeskanzler Olaf Scholz am Sonntag, den 2. Juli, im ARD-Sommerinterview im "Bericht aus Berlin". Die Aufzeichnung wird um 16:00 Uhr auf tagesschau24 sowie um 18:00 Uhr im Ersten ausgestrahlt.Redaktion: Nicole Kohnert, Moritz RödleDie Sendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.Ihre Chance den Kanzler zu befragen: Im Online-Format "Frag selbst!" können Userinnen und User ihre Fragen an Olaf Scholz im Netz stellen. Die Fragen des Publikums erreichen die Redaktion auf den Kanälen von "Tagesschau" und "Bericht aus Berlin" bei Instagram, Facebook, Twitter (fragselbst) und YouTube sowie per E-Mail an frag-selbst@tagesschau.de. Die Antworten gibt es ab 15:45 Uhr im Livestream auf den Facebook-Account und YouTube-Kanal der tagesschau.Weitere Sendetermine der ARD-Sommerinterviews im "Bericht aus Berlin" sonntags um 18:00 Uhr im Ersten:16. Juli 2023: Janine Wissler (DIE LINKE) - Achtung: Sendezeit um 18:30 Uhr30. Juli 2023: Ricarda Lang (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)6. August 2023: Markus Söder (CSU)13. August 2023: Saskia Esken (SPD)27. August 2023: Friedrich Merz (CDU)3. September 2023: Christian Lindner (FDP)10. September 2023: Alice Weidel (AfD)Pressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5546494