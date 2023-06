DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Singapur bleiben die Börsen wegen des Islamischen Opferfests geschlossen.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12.45 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.431,25 +0,3% +12,8% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.192,75 +0,4% +34,9% Euro-Stoxx-50 4.369,43 +0,6% +15,2% Stoxx-50 3.969,94 +0,3% +8,7% DAX 15.976,57 +0,2% +14,7% FTSE 7.482,51 -0,2% +0,7% CAC 7.343,83 +0,8% +13,4% Nikkei-225 33.234,14 +0,1% +27,4% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 134,34 -0,44

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,70 69,56 +0,2% +0,14 -12,2% Brent/ICE 74,30 74,24 +0,1% +0,06 -10,7% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 33,10 34,13 -3,0% -1,03 -58,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.908,53 1.907,78 +0,0% +0,76 +4,6% Silber (Spot) 22,83 22,73 +0,5% +0,10 -4,8% Platin (Spot) 914,45 915,50 -0,1% -1,05 -14,4% Kupfer-Future 3,68 3,72 -1,1% -0,04 -3,6%

AUSBLICK AKTIEN USA

Leichte Gewinne dürfte die Wall Street am Donnerstag zum Start verzeichnen. Im Blick steht eine Reihe neuer Konjunkturdaten, die auf Anzeichen für einen weiteren Zinsanstieg abgeklopft werden dürften. Es werden unter anderem die Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung sowie eine Revision der BIP-Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht. Im Fokus des Markts stehen die Sorgen wegen der Hochzinspolitik. Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell und seine Kollegen aus aller Welt haben auf dem Jahresforum der Europäischen Zentralbank in Sintra, Portugal, ihre Bereitschaft zur Inflationsbekämpfung bekräftigt. Powell wiederholte diese Botschaft am frühen Donnerstag in Madrid weitgehend. Am späten Mittwoch MESZ war derweil mitgeteilt worden, dass alle 23 Banken den Stresstest der Fed bestanden haben. "Die Ereignisse der letzten Monate wären viel schwieriger zu bewältigen gewesen, wenn die größten Banken unterkapitalisiert oder illiquide gewesen wären", sagte Powell.

Bei den Einzelwerten legen Micron Technology vorbörslich um 3,6 Prozent zu, nachdem der Speicherchiphersteller mit seinen Drittquartalszahlen die Erwartungen übertroffen hat. Für H.B. Fuller ging es am Mittwoch nach den Zweitquartalszahlen nachbörslich um 3,9 Prozent nach unten. Sowohl Gewinn und Umsatz des Klebstoffherstellers waren rückläufig und fielen schwächer als erwartet aus. Gut kommen dagegen die Viertquartalszahlen von Worthington Industries an, der Kurs legt um 3,8 Prozent zu. Der Hersteller unter anderem von Druckgasbehältern hatte einen signifikanten Nettogewinnanstieg gemeldet.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- DE 14:00 Verbraucherpreise (vorläufig) Juni PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+6,3% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+6,1% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+6,7% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+6,3% gg Vj - US 14:30 BIP (3. Veröffentlichung) 1Q annualisiert PROGNOSE: +1,4% gg Vq 2. Veröff.: +1,3% gg Vq 4. Quartal: +2,6% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +4,2% gg Vq 2. Veröff.: +4,2% gg Vq 4. Quartal: +3,9% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 264.000 zuvor: 264.000

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas fester - "Der DAX kommt nicht vom Fleck, die Luft ist raus", so Marktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets. Auch von den neuen Juni-Inflationsdaten aus mehreren Bundesländern kommen keine Impulse. Die Inflation hat wie erwartet zugenommen - wie stark, wird die vorläufige deutsche Inflationsrate am Nachmittag zeigen. Etwas besser sieht es im Euro-Stoxx-50 aus, er zieht um 0,5 Prozent an. Damit steht er nur noch 1 Prozent unter seinem Jahreshoch. In Spanien ist die Inflation stark gesunken, auf 1,6 Prozent, und damit unter den Zielwert der EZB von 2 Prozent. Bei den Sektoren wird der Aufschwung von den Autotiteln angeführt. Ihr Stoxx-Branchen-Index steigt um 1,3 Prozent, nach oben getrieben vor allem von Renault. Deren Aktien schießen um 6 Prozent nach oben. Renault rechnet für 2023 nun mit einer operativen Marge zwischen 7 und 8 Prozent. Zuvor hatte das Unternehmen 6 Prozent oder etwas mehr in Aussicht gestellt. Im Windschatten gewinnen VW 1,1 Prozent, BMW 1,2 Prozent und Mercedes-Benz 0,7 Prozent. Bei den Zuliefern ziehen Valeo um 1,7 Prozent an und Conti um 1,6 Prozent. Gewinner Nummer 2 auf der Branchenseite ist der Index der Einzelhandelswerte, er steigt um 1,2 Prozent. Um 14 Prozent geht es mit den Aktien von Hennes & Mauritz (H&M) nach oben. Zu H&M heißt es, der Nettogewinn im zweiten Fiskalquartal sei deutlich höher als erwartet ausgefallen. Dagegen brechen Casino um 32 Prozent ein, das Unternehmen will bis zu 5,09 Milliarden Euro an Schulden in Eigenkapital umwandeln. Im Technologiebereich ziehen Ericsson um 4,7 Prozent an, Grund ist eine positive Studie von JP Morgan.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:42 Uhr Mi, 17:25 % YTD EUR/USD 1,0922 +0,1% 1,0895 1,0915 +2,0% EUR/JPY 157,53 -0,0% 157,49 157,47 +12,2% EUR/CHF 0,9786 +0,0% 0,9789 0,9788 -1,1% EUR/GBP 0,8628 -0,1% 0,8628 0,8636 -2,5% USD/JPY 144,23 -0,1% 144,55 144,21 +10,0% GBP/USD 1,2659 +0,2% 1,2628 1,2639 +4,7% USD/CNH (Offshore) 7,2484 +0,0% 7,2540 7,2531 +4,6% Bitcoin BTC/USD 30.672,32 +1,8% 30.241,93 30.357,82 +84,8%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend kaum verändert - Mit Ausnahme von Hongkong und Seoul hat sich am Donnerstag an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien wenig getan. Die Indizes bewegten sich kaum, in Tokio legte der Nikkei-Index um 0,1 Prozent zu auf 33.234 Punkte. Für etwas Unterstützung sorgte der Yen, der auf seinem Mehrmonatstief verharrte. In Sydney gingen frühe Gewinne wieder verloren, weil im Verlauf unerwartet starke Einzelhandelsdaten die dort gerade erst abgeebbten Sorgen vor einer weiteren Zinserhöhung in der kommenden Woche wieder aufkommen ließen. In Hongkong verlor der zuletzt bereits oft volatilere HSI 1,4 Prozent (Späthandel), wobei sich das Minus im Verlauf etwas verringerte. Marktteilnehmer dort seien verunsichert, weil die US-Regierung ein mögliches Verbot von Chipexporten nach China erwäge. An den anderen Plätzen war von Zurückhaltung mit Blick auf den Halbjahresultimo zu hören, an dem unter anderem viele Fonds Zwischenbilanz ziehen.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen treten auch am Donnerstag mehrheitlich auf der Stelle. Bei ausgesuchten Namen gab es dagegen am Vortag teils deutliche Bewegungen. So gerieten die Bonds des britischen Wasserversorgers Thames Water der DZ Bank zufolge unter Druck, nachdem bekannt geworden war, dass dem Konzern eine Insolvenz droht und die Regierung über eine Verstaatlichung nachdenkt. Eine moderate Underperformance zeigten überdies einige Chemie-Credits wie die Bonds von DSM-Firmenich. Zuvor hatte DSM-Firmenich die Gewinn-Prognose sichtbar nach unten korrigiert und dies mit der ausbleibenden Erholung insbesondere mit Blick auf den Vitaminemarkt begründet.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BASF

Die erste Anlage zur Produktion von Kathodenmaterialien für Autobatterien in Europa ist zum Start bereits auf Jahre ausverkauft. Um die wachsende Nachfrage zu bedienen, bereite BASF bereits weitere Investitionen für Kathodenmaterialien in Europa vor, erklärte der Chemieriese zur Eröffnung am Konzernstandort Schwarzheide in der Lausitz. Details nannte BASF jedoch nicht. Es gebe fortgeschrittene Verhandlungen mit Kunden, hieß es jedoch.

BASF

will in den USA eine weitere World-Scale-Produktionsanlage für Ammoniak hochziehen. Zusammen mit dem norwegischen Chemieunternehmen Yara werde bis zum Jahresende die Machbarkeit einer Anlage für blauen Ammoniak geprüft. Die Anlage soll eine Gesamtkapazität von 1,2 bis 1,4 Millionen Tonnen blauem Ammoniak jährlich haben. 95 Prozent des im Produktionsprozess entstehenden Kohlendioxids sollen abgeschieden und im Boden gespeichert werden. Ziel sei es, die weltweit wachsende Nachfrage nach CO2-reduziertem Ammoniak zu bedienen.

DEUTSCHE BANK

Die Ratingagentur DBRS bescheinigt der Deutschen Bank eine bessere Bonität. Die langfristige Einstufung der Bank wurde auf "A" erhöht. Der Trend sei stabil. Die Analysten verweisen auf die Umsetzung des Transformationsprogramms, das dazu beigetragen habe, die Deutsche Bank zu stabilisieren und - in jüngster Zeit - zu wachsen und die Profitabilität zu steigern.

DR. OETKER

darf nach einer Entscheidung des Bundeskartellamts den Minipizzen-Hersteller Galileo übernehmen. Dr. Oetker werde so "weder zum Marktbeherrscher noch sind die Zuwächse im Gesamtmarkt sehr bedeutsam", erklärte Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamts. Verbraucherinnen und Verbrauchern stehen demnach ausreichend Ausweichoptionen zur Verfügung.

EVOTEC

erhält von Bayer eine Meilensteinzahlung in Höhe von 2 Millionen Euro. Die Zahlung werde durch die erste Verabreichung einer Prüfsubstanz an den ersten Patienten einer Phase-I-Studie im Bereich Nierenerkrankungen ausgelöst. Das Programm ist Teil einer strategischen Zusammenarbeit, die Evotec und Bayer 2016 eingegangen sind. Im konkreten Fall sind bei Erfolg des Wirkstoffprogramms weitere klinische und kommerzielle Meilensteinzahlungen sowie gestaffelte Lizenzgebühren vom Nettoumsatz möglich.

RHEINMETELL

Die Bundeswehr ruft bei Rheinmetall aus einem früheren Rahmenvertrag 367 teils geschützte Militär-Lkw sowie 1.830 Wechselladerpritschen ab. Der Auftrag habe einen Wert von 285 Millionen Euro. Die Auslieferung werde voraussichtlich schon im dritten Quartal dieses Jahres abgeschlossen sein.

ALSTOM

hat mit Northrail und der Infrastruktur-Investmentgesellschaft RIVE Private Investment einen Rahmenvertrag über 50 Lokomotiven mit einem maximalen Wert von bis zu 370 Millionen Euro unterzeichnet. Nach Angaben des französischen Bahntechnikkonzerns beinhaltet das Abkommen ein umfassendes Wartungspaket mit einer Laufzeit von bis zu 16 Jahren. Gefertigt wird am Standort Kassel.

ENGIE

hat sich mit Belgien auf die Wiederinbetriebnahme der beiden Atomreaktoren Doel 4 und Tihange 3 geeinigt. Durch den Deal entstünden einmalige Kosten in Höhe von 4,5 Milliarden Euro. Im Gegenzug werde Engie aber von künftigen Entsorgungskosten für den anfallenden Atommüll freigestellt. Die Reaktoren befinden sich teilweise im Eigentum des belgischen Staates. Die Reaktivierung der Kraftwerke soll der Energiesicherheit des Landes dienen.

H&M

hat in ihrem Zweitquartal einen geringeren Gewinnrückgang verzeichnet als erwartet. Zudem sprechen die Schweden von einem guten Start in das dritte Geschäftsquartal dank der gut angenommenen Sommerkollektionen.

MICRON

hat im dritten Geschäftsquartal einen Umsatzrückgang um 57 Prozent auf 3,75 Milliarden US-Dollar und eine Bruttomarge von minus 16 Prozent bei einem operativen Verlust von 1,5 Milliarden Dollar verbucht. Die Aktie des Chipherstellers stieg nach US-Börsenschluss zeitweilig um mehr als 5 Prozent, da die Zahlen im Vergleich zum Vorquartal besser ausfielen und auch die Analystenerwartungen übertrafen. Micron-CEO Sanjay Mehrotra vertrat überdies die Einschätzung, dass die Speicherchip-Branche die Talsohle nun erreicht habe.

ORANGE

zieht sich aus dem Retail-Bankgeschäft zurück. Das Unternehmen hat exklusive Verhandlungen mit BNP Paribas über einen Verkauf des Geschäfts aufgenommen.

RAYTHEON TECHNOLOGIES

hat vom US-Verteidigungsministerium einen unbefristeten Liefervertrag im Wert von 625 Millionen US-Dollar für die Herstellung von Force Element Terminals (FET) erhalten. Die Arbeiten werden in Marlborough, Massachusetts, und Largo, Florida, durchgeführt und sollen bis zum 30. Juni 2034 abgeschlossen sein.

RENAULT

erhöht seine Prognose für das Gesamtjahr. Als Grund nannte der Konzern die besser als erwartete Entwicklung seines Geschäfts. Renault rechnet für 2023 nun mit einer operativen Marge zwischen 7 und 8 Prozent. Zuvor hatte das Unternehmen 6 Prozent oder etwas mehr in Aussicht gestellt. Beim operativen freien Cashflow in der Automobilsparte rechnet Renault nun mit 2,5 Milliarden Euro, bislang hatte die Prognose auf 2,0 Milliarden Euro oder etwas darüber gelautet.

VOLVO

ernennt Mats Backman zum Chief Financial Officer. Er löst Jan Ytterberg ab, der weiterhin als Senior Advisor tätig sein wird. Backman soll seine neue Position in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 antreten.

