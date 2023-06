Evotec Formycon Apontis - Aktien aus dem "Medizin"-Bereich. Unterschiedlicher geht kaum: Die Hamburger Evotec von einigen als "Gewinner des KI-Trends" ausgerufen, wird zu sehr hohen Multiples gehandelt. Eine Wette auf den Erfolg der Mischung aus Forschung für Dritte, eigene Forschungsanstrengungen in frühen Stadien der Entwicklung. Dazu mit finanzieller Kraftanstrengung vorfinanzierte Produktionsanlagen für Biologika - während man in den USA bereits produziert, wird die Zwillingsanlage in Toulouse gerade errichtet. Während sich Evotec in der Produktion von Biosimilars grosse Chancen ausrechnet, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...