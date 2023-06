EQS-Media / 29.06.2023 / 09:30 CET/CEST

Manz AG gewinnt renommierten Neukunden aus der Automobilindustrie und erhält Auftrag über Hochvolumen-Montagelinie für Inverter Business Area Industrial Automation von Manz überzeugt mit ausgewiesener Expertise und Projekterfahrung führenden Automobilzulieferer

Starke Marktposition und ambitionierte Wachstumspläne des Kunden bieten Potenzial für Folgeaufträge Reutlingen, 29. Juni 2023 - Die Manz AG, weltweit agierender Hightech-Maschinenbauer mit umfassendem Technologieportfolio, hat in ihrer Business Area Industrial Automation einen global agierenden Tier-1-Lieferanten als Neukunden gewonnen. Der Erstauftrag umfasst eine Montagelinie für Inverter als Komponente des elektrischen Antriebstrangs bei Elektrofahrzeugen und soll an einem der Kundenstandorte in Osteuropa installiert werden. Umsatz- und ergebniswirksam wird der Auftrag mit einem Volumen im oberen einstelligen Millionen-Euro-Bereich in den Geschäftsjahren 2023 sowie 2024. Perspektivisch bietet der Neukunde aufgrund der starken Marktposition in der internationalen Automobilindustrie und seiner ambitionierten Wachstumspläne Potenzial für Folgeaufträge. Überzeugen konnte die Manz AG mit ihrem umfassenden Leistungsportfolio rund um den elektrischen Antriebsstrang sowie der hohen Kompetenz bei der Integration von eigenen wie auch Anlagen von Drittanbietern. Der Inverter als Bestandteil des elektrischen Antriebsstrangs konvertiert den Gleichstrom der Batterie in Wechselstrom für den effizienten Antrieb des elektrischen Motors. Je effektiver die Konvertierung funktioniert, desto größer die Reichweite, die Elektroautos mit einer Batterieladung fahren können. Für diese zentrale Komponente des elektrischen Antriebsstrangs hat Manz bereits in mehreren Projekten effiziente Produktionslösungen entwickelt und sich als zuverlässiger Partner für namhafte Kunden aus der Automobilindustrie erwiesen. Gleichzeitig profitiert Manz bei der Realisierung des nun erhaltenen Auftrags von der eigenen langjährigen Präsenz in der Slowakei. Martin Drasch, CEO der Manz AG: "Wir sind stolz, dass wir einen weiteren renommierten Kunden der Automobilindustrie mit unseren Produktionslösungen überzeugen konnten. Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung in der Montageautomatisierung sind wir bestens aufgestellt, um uns im Zuge der weltweiten Mobilitätswende Wachstumspotenziale zu erschließen. Der Auftrag ist zudem ein besonders positives Signal für unser globales F&E- sowie Produktionsnetzwerk, in dem sich Manz Slovakia für eine Vielzahl von Kunden unterschiedlichster Branchen als zuverlässiger Partner etabliert hat." Unternehmensprofil: Manz AG - engineering tomorrow's production Die Manz AG ist ein weltweit tätiges Hightech-Maschinenbauunternehmen. Mit Fokus auf die Automobilindustrie und Elektromobilität, Batteriefertigung, Elektronik, Energie sowie Medizintechnik, entwickelt und baut Manz innovative und effiziente Produktionslösungen: Von der kundenspezifischen Einzelmaschine für die Laborfertigung oder die Pilot- und Kleinserienproduktion, über standardisierte Module und Anlagen, bis hin zu schlüsselfertigen Linien für die Massenproduktion. Technologisch basieren die Produktionsanlagen von Manz auf der langjährigen Erfahrung in den Bereichen Automation, Laserbearbeitung, Inspektionssysteme, Nasschemie und Digitaldruck. Mit aktuell rund 1.500 Beschäftigten entwickelt und produziert die Manz-Gruppe in Deutschland, der Slowakei, Ungarn, Italien, China und Taiwan. Vertriebs- und Service-Niederlassungen bestehen darüber hinaus in den USA und Indien. Die Manz AG wurde 1987 gegründet, seit 2006 ist sie an der Frankfurter Börse notiert. Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete die Gruppe auf Basis vorläufiger Zahlen einen Umsatz von rund 251 Millionen Euro.

Kontakt Manz AG

Axel Bartmann

Tel.: +49 (0)7121 - 9000-395

Fax: +49 (0)7121 - 9000-99

E-Mail: abartmann@manz.com



cometis AG

Claudius Krause

Tel.: +49 (0)611 - 205855-28

Fax: +49 (0)611 - 205855-66

E-Mail: krause@cometis.de



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Manz AG

Schlagwort(e): Industrie



29.06.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com