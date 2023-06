Das VW-Management will Renditen zwischen 8 bis 10 Prozent bis 2027 und 9 bis 11 Prozent bis 2030 schaffen. Ambitioniert, auch machbar? Am Kapitalmarkttag von rund einer Woche blieben Manager Oliver Blume und sein Team viele Details schuldig, wie man etwa diese Renditen erreichen will. Kein Wunder, dass die Aktie bei rund 120 Euro verharrt.Stellt sich die Frage, ob der Konzern nicht zu groß geworden ist um derartige Renditen zu erzielen und, was noch viel wichtiger erscheint, zu komplex, um auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...