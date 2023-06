An der Nordsee soll eine Lithiumraffinerie entstehen. Das Chemieunternehmen Livista Energy will die Anlage im ostfriesischen Emden schon 2026 in Betrieb nehmen. Das geförderte Rohmaterial soll in Batterien für Elektroautos verbaut werden. Das Chemieunternehmen Livista Energy plant, im ostfriesischen Emden eine Lithiumraffinerie zu bauen. Eine entsprechende Absichtserklärung schloss das in Luxemburg ansässige Unternehmen mit dem landeseigenen Hafenbetreiber ...

