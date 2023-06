In dieser Handelswoche hat DER AKTIONÄR ein Kaufsignal bei einer unbekannten Solar-Aktie in Aussicht gestellt. Inzwischen konnte der heiße Wert unter sehr hohem Handelsvolumen den charttechnischen Widerstand aus dem Weg räumen. Der Weg für eine dynamische Aufwärtsbewegung in den kommenden Wochen ist damit geebnet.Wie bereits im vorherigen Artikel erwähnt, will der unbekannte europäische Photovoltaik-Spezialist den Markt aufmischen. Die patentierten Technologien des Unternehmens könnten einen Paradigmenwechsel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...