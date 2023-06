Athen - Wenige Tage nach der Parlamentswahl in Griechenland ist der frühere Ministerpräsident Alexis Tsipras als Vorsitzender der linken Syriza-Partei zurückgetreten. Er werde bei der Wahl einer neuen Führung durch die Parteimitglieder nicht kandidieren, sagte er am Donnerstag nach einer Sitzung des Parteivorstands.



Tsipras verwies zudem auf die Notwendigkeit einer "tiefgreifenden Erneuerung" der Partei. Das Parteienbündnis Syriza war im Jahr 2012 in eine Partei umgewandelt worden - Tsipras war schon vorher Vorsitzender des Bündnisses. Von 2015 bis 2019 war er dann griechischer Ministerpräsident, seitdem musste seine Partei mehrere Wahlniederlagen verkraften. Am Sonntag war sie nur noch auf 17,8 Prozent der Stimmen gekommen, 2015 waren es noch über 36 Prozent.

